Nosotros no tenemos la intención, la verdad, de afectar en lo particular a nadie, ni a partidos. Lo que queremos es que se termine con la corrupción y que no haya impunidad, que podamos purificar la vida pública del país , pues tenemos autoridad moral, explicó.

Ante la pregunta acerca de las repercusiones del caso Lozoya en el PRI, por posible malversación de fondos, el mandatario subrayó que la FGR analizará el punto para ver si aplica el nuevo marco legal de considerar delito grave el fraude electoral, si la Fiscalía tiene elementos para hacerlo. Hay que esperar a ver que resuelven . Resaltó que con la corrupción se hizo mucho daño al país “y se llegaron a sentir algunos dueños de México, con privilegios, con impunidad. No se podía tocar a los intocables. Eso ya está pasando a ser parte de la historia y qué bueno.

“Para que se entienda, es un ‘tengan para que aprendan’, (porque) una cosa es ser servidor público y otra distinta es ser ambicioso vulgar, querer ocupar un cargo, el tener un cargo para sacar provecho en lo personal o favorecer a grupos, a partidos. Esto ayuda mucho, independientemente de castigos. La justicia no solo es castigar sino prevenir”, indicó.

López Obrador consideró que “por eso chocan denuncias de nuestro gobierno… No es que haya malestar social, la gente está contenta; el malestar es de los grupos de poder, los grupos de intereses creados que se resisten a los cambios.