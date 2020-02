▲ Los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España (izquierda), y Ernesto Samper, de Colombia, en el contexto de la primera asamblea de la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T. Foto José Antonio López

“Este es un gran país que no se ha merecido décadas de mala política. Décadas de olvido de los pobres, décadas de corrupción y décadas de desigualdades. No se lo merece.

En el encuentro entre Zapatero y Samper con alrededor de 250 legisladores federales y locales, coordinado por Fernando Castro Trenti, asesor de Mario Delgado y ex candidato perdedor del PRI al gobierno de Baja California, Rodríguez Zapatero externó halagüeños comentarios de la circunstancia nacional.

Durante la primera Asamblea Nacional de Legisladores por la Cuarta Transformación, otro ponente, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper, sostuvo que con la 4T estamos asistiendo a un experimento novedoso, el del presidente [Andrés Manuel] López Obrador, que es la 4T, que no tiene todavía un nombre muy claro, pero que para mí sería el modelo alternativo a un modelo neoliberal.

La Cuarta Transformación (4T) emprendida por el gobierno mexicano es una gran esperanza, oxígeno para tantos demócratas y para tantos progresistas del mundo, oxígeno para la democracia como concepto, porque es seguramente México el país más importante del mundo que vive una alternativa a la democracia desde la democracia , consideró José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español.

“La violencia hacia las mujeres, el menoscabo, la intimidación, la amenaza, forman parte de lo peor de una sociedad y forman parte de lo mejor de un proyecto político, encabezar una lucha sin cuartel, sin cuartel, contra el machismo criminal que es terrorismo. Y contra lo que representa toda disminución, todo menoscabo.

Por eso leyes fuertes discriminatorias a favor de la igualdad, leyes fuertes a favor de la protección de las víctimas de violencia de género, leyes fuertes de condenas penales fuertes a los acosadores. Y una cultura feminista; el feminismo es sensibilidad, es creatividad, es cooperación, frente al machismo que es jerarquía, dominación, visión autoritaria de la vida.

Para el ex presidente colombiano, Samper, quien compartió espacio con Rodríguez Zapatero, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador está sintonizada con la realidad de Latinoamérica, sobre todo en la dificultosa ruta de preservar la paz y el bienestar de los más pobres.