Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 5

La rifa vinculada al valor del avión presidencial es totalmente legal y la cena del miércoles con empresarios no fue un pase de charola ni extorsión, aseveró el jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que no habrá beneficios para los integrantes de la iniciativa privada que participen (con montos de 20 millones a 200 millones de pesos). Es que ese es el problema, nos confunden, yo no soy (Carlos) Salinas. Digo, eso sí calienta , expresó. Durante la conferencia de prensa de ayer, habló además de temas de seguridad, el Tren Maya y de la situación económica; manifestó que si bien el país no está en jauja , ni en una situación para echar al vuelo las campanas, la única moneda que se ha fortalecido, frente a la alerta sanitaria del Covid-19 (coronavirus), es el peso. Adjudicó esta fortaleza al crecimiento de las remesas y la ratificación del tratado comercial en América del Norte.

En Palacio Nacional, acompañado del general secretario Luis Cresencio Sandoval, el Presidente insistió en que para la rifa del 15 de septiembre se revisó el marco legal. No tiene problema alguno aseguró.

Respecto a los empresarios que ya dieron la carta-compromiso para aportar refirió que su oficina no difundirá los nombres, salvo que los propios involucrados así lo determinen, en principio, porque no hay obligación legal para ello y, además, señaló, porque queremos protegerlos .

Subrayó que no dará beneficio a nadie fuera de la ley porque aquí no hay preferencias ni influyentismo .

–¿(La aportación de los empresarios) será deducible de impuestos?

–No, no, respondió.