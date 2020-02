Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 3

Ante los feminicidios no aplico la política del avestruz porque no estoy metiendo la cabeza en la arena ni estoy evadiendo mi responsabilidad , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que todos los días atiende el problema, por lo que no tiene conflictos de conciencia.

En respuesta a exigencias de justicia por los altos índices de asesinatos de mujeres, lanzó un decálogo con su rechazo a los crímenes de odio y contra el machismo, el cual consideró un acto de brutalidad .

Mientras mujeres protestaban fuera de Palacio Nacional en demanda de que se pronunciara sobre el tema, el mandatario aseguró en su conferencia de prensa que no evade su responsabilidad porque no soy un fifí ni un presidente surgido de la élite, insensible, simulador .

Aseguró que es de su interés enfrentar el feminicidio porque además de ser un crimen es un acto de discriminación, y garantizó que su gobierno atiende el problema no sólo para administrar el conflicto, el sufrimiento de la gente, en este caso de las mujeres , pues deseo con toda mi alma, y en eso estoy, que se reduzca la violencia y a ellas no se les agreda .

En el salón Tesorería ratificó que no habrá modificaciones legales para aminorar el castigo a los responsables de asesinar a mujeres. Incluso mencionó que paró la posibilidad de modificar los tipos de feminicidio, como había planteado la Fiscalía General de la República.