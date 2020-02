S

egún el famoso palíndromo: amor al revés es Roma, solemos también creer que el odio es el sentimiento opuesto al amor. Pero si se trata de aprendizaje, desarrollo mental o química cerebral, el verdadero antagonista emocional del amor es el miedo. No me refiero a ese miedo que con su tremenda carga de adrenalina nos hace superar nuestros límites físicos para huir o vencer un obstáculo que en condiciones normales no podríamos enfrentar, como el caso de la mujer que logró levantar un auto porque su hijo había quedado debajo de él. Me refiero al miedo que paraliza, que intimida y pone en entredicho la autoestima y la aceptación de los demás: maestro, compañeros, padres o novia…