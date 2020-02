Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 24

Zacatecas, Zac., Cientos de ciudadanos se inconformaron por el incremento de entre cien y 300 por ciento de las tarifas del agua potable en los municipios de Morelos, Vetagrande, Trancoso, Guadalupe y Zacatecas, cuando el acuerdo entre los ayuntamientos y el consejo directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable de Zacatecas (Jiapaz) fue de aumentarlas entre 35 y 65 por ciento, el cual aprobaron a finales de 2019.

Por esa situación, también los alcaldes de Zacatecas y Guadalupe, Ulises Mejía Haro y Julio César Chávez, ambos de Morena, rechazaron públicamente el incremento, a pesar de que Benjamín de León Mojarro, director general de la Jiapaz ha asegurado que fue autorizado por todos los ediles.

Afuera de las oficinas centrales de la Jiapaz, en la calzada CNC de la capital zacatecana, la corresponsalía reunió testimonios de ciudadanos inconformes.

Federico Rosales, vecino de la segunda sección de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, dijo que pagaba hasta diciembre pasado 177 pesos por mes en el recibo del agua. Ahora, dijo, desembolsó 540 pesos.

“Yo pretendía que me revisaran y corrigieran, pero no, aquí le dicen a uno: ‘paga y ya’. No es justo que nada más por boca de un fulano se aumente esto”, expresó.