Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 19

Google está en negociaciones con editoriales sobre el pago de una licencia por contenido que sería incluido en un producto noticioso exclusivo, informó ayer The Wall Street Journal al citar a personas con conocimiento del tema. Las pláticas están en etapa inicial y no está claro si se alcanzará un acuerdo, según el reporte. La mayoría de las editoriales están fuera de Estados Unidos e incluye a algunas en Francia y Europa, dijo una fuente al rotativo. Google no respondió de inmediato a una solicitud sobre comentarios .