Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. a11

En los clavados “no hay amiguismo ni dedazo, eso no sucede y es completamente falso que la Federación Mexicana de Natación (FMN) favorezca a unos y perjudique a otros”, dice Kiril Todorov, y para que no se tenga dudas afirma que no se ha entregado ninguna plaza de manera personal y todos los clavadistas tendrán que competir en el selectivo a finales de mayo para integrar el mejor equipo con posibilidades de medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ni en lo individual ni en sincronizados (en sus dos ramas) , puntualiza el federativo, al referirse a la propuesta que le hizo el entrenador Iván Bautista, quien pidió el pase directo de Paola Espinosa y Melany Hernández, ganadoras de la plaza para el país con el bronce obtenido en el Mundial de Gwangju en la prueba de tres metros.

Espinosa y Hernández tendrán que ratificar su lugar en el selectivo que se hará en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, el cual será abierto y difundido en video en la página de Facebook de la FMN con un ingrediente más, comenta Todorov: el regreso de Laura Sánchez con la prueba en la que conquistó la medalla de bronce en Londres 2012 y competirá también en los sincronizados.

“Sin demeritar a nadie por el nivel tan alto que hay en los clavados de México entre los consolidados y los jóvenes, creo que saldrá un buen equipo. Tendrán que cumplir con el proceso y tomar en cuenta la trayectoria de resultados en el plano internacional.