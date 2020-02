Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. a12

Música zulú: interjecciones suspiros silbos chasquidos de la lengua guturaciones murmullos musitaciones.

La galaxia presenta desde el martes ausencia de brillo en uno de sus confines: se extinguió Bhekizizwe Joseph Siphatimandla Mxoveni Mshengu Bigboy Shabalala, cuerpo celeste que encarnó el 28 de agosto de 1941 en la aldea nombrada Ladysmith, zona zulú de Sudáfrica y dejó el cuerpo físico en Pretoria apenas hace cuatro días.

Pasó a la historia bajo el nombre abreviado de Joseph Shabalala, asociado a una de las agrupaciones musicales que cambiaron la música del mundo: Ladysmith Black Mambazo, conjunto canoro cuyas cantilaciones suenan y son: musitaciones gemidos llamado y respuesta implosiones labiales glotis semiglotis epiglotis fonación.

La muerte de Joseph Shabalala pasó desapercibida para el mundo de la banalidad pero no para los cultivadores del periodismo musical porque el mejor reportero de esa especialidad, Jon Pareles, consignó con oportunidad en The New York Times el deceso, glosa y treno: fonación clamor pregón eco reflejo nota sostenida en el aire, notas musicales en danza circular elíptica arremolinada.

La discografía de Ladysmith Black Mambazo forma una torre de discos compactos, décadas de producción y decoro desde que los reflectores se posaron sobre esa troupe de guerreros zulúes que entonan notas sublimes mientras saltan por los aires: arremolinada la masa sónica en elipsis.

Los reflectores fueron a Sudáfrica cuando el maestro Paul Simon viajó a esas tierras y enfrentó violento rechazo fifí porque él, Paul Simon, simpatizaba con la batalla antiapartheid. Elipsis en el aire mientras suenan notas entrecortadas alargadas sostenidas en el trino de aves nocturnas y por ende bondadosas en cantilación.

El disco Graceland, la obra maestrade Paul Simon, debe su magia a la música zulú porque Joseph Shabalala, director fundador del coro a capela Ladysmith Black Mambazo, compuso con Paul Simon la pieza titulada Homeless, cuya fuente original es una canción que se canta en zona zulú durante las bodas; en el disco de Simon expresa de manera poética y en lengua zulú la lucha antiapartheid:

Webaba silale mawenic

Webaba silale maweni

Homeless, homeless

Moonlight sleeping on a midnight lake

Homeless, homeless

Moonlight sleeping on a midnight lake

We are homeless, we are homeless

The moonlight sleeping on a midnight lake

And we are homeless, homeless, homeless

The moonlight sleeping on a midnight lake

Zio yami, zio yami, nhliziyo yami

Nhliziyo yami amakhaza asengi bulele

Nhliziyo yami, nhliziyo yami

El éxito descomunal del disco Graceland hizo notar al mundo la existencia de una música tan bella, tan prístina, tan pura como las mismísimas invenciones que había hecho Bach hacía unos 500 años a partir de una materia prima común: la naturaleza, la lógica del árbol, el viento, la luna, el agua, puesta en ordenación de notas musicales: