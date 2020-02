Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 2

Los prejuicios y la ignorancia son las rejas más rudas que encarcelan nuestra mente. ¿Qué herramientas tenemos para salir de esa prisión, de esa caja que nos limita? El arte y la ciencia, es decir, el conocimiento, responde el escritor José Gordon (Ciudad de México, 1953), quien propone en su libro Gato encerrado una ruta para escapar de las ‘‘cajas perceptuales” de la mente.

Editado por Sexto Piso, con ilustraciones e ingeniería en papel de Sebastián Ilabaca, se trata de un libro pop-up, no exclusivo para niños sino dedicado a toda mente que se atreva ‘‘a saltar los límites de las páginas y del cerebro para descubrir el vuelo de la inteligencia y la imaginación”.

Mirar hacia arte y ciencia

En entrevista con La Jornada, José Gordon considera que los sucesos que afrontamos hoy nos separan y fragmentan; por eso es importante mirar hacia la ciencia y el arte, ‘‘pues la primera nos plantea entender, mientras el arte nos invita a recibir”.

El ensayista explica que al en-tender y recibir ‘‘ocure una experiencia silenciosa que comienza a vincularnos, a apreciar la mirada del otro, ponernos en el lugar del otro. Estimular la razón y el pensamiento crítico, aunado a la sensibilidad que nos da el arte, nos brinda imaginación para abrirnos al otro, para imaginar el sueño de mi prójimo.

‘‘Entonces, salir de la caja es posible al tratar de construir la posibilidad de abrirnos a los sueños, deseos y esperanzas de los otros, incluso a los miedos. Como nunca, para salir de esta caja tan terrible en la que vivimos en nuestras sociedades contemporáneas, necesitamos esos dos elementos esenciales: el pensamiento crítico de la ciencia, pero no el cientificismo ni a los tecnócratas, sino conocimiento científico para resolver problemas basados en creatividad científica y, por otro lado, la sensibilidad del arte, para tener empatía y saber que si el conocimiento no es compartido, entonces seguimos dentro de la caja. El gran reto es ensanchar los límites del conocimiento y crear sociedades de imaginación.”

Continúa Gordon: ‘‘Tenemos que llevar al escenario colectivo el lema que se escuchó en el 68: la imaginación al poder; es decir, hay que volver a descubrir lo que quiere decir la curiosidad, la capacidad de asombro, los ojos que nos abre la ciencia, la discusión, la reflexión, el diálogo, el compartir el sueño del otro.

‘‘Cuando descubrimos eso ocurre algo que planteaba el poeta Luis Rius: ya no podemos vivir como si la belleza no existiera, ya no podemos vivir como si la inteligencia no existiera. Al hacer el esfuerzo colectivo de salir de nuestras cajas, compartimos la buena nueva: hay una inteligencia y una creatividad que nos invita a resolver los problemas, pues cuando se está metido en medio de los árboles no se puede ver el bosque.