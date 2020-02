A

partir de esta semana estoy al frente de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, el Conapo. Se trata de una institución técnica y política, conformada por un conjunto de secretarías y entes públicos que preside la Secretaría de Gobernación. Por mucho tiempo, el Conapo ha sido clave para la estimación y planeación, a mediano y largo plazos, de las políticas públicas, para que los programas de desarrollo y bienestar se basen en cambiantes características de las población: su volumen, estructura por edad, diversidad, así como su movilidad territorial. La institución surgió en 1974 cuando la tasa de crecimiento de la población estaba en el pico más alto, aquellos tiempos en que cada mujer tenía seis hijos/as en promedio, nacían 134 morían 76.7 niños/as por cada mil nacidos, la esperanza de vida era de 57 años en promedio, el grupo poblacional más numeroso era el de los de menor edad y la distribución territorial ya mostraba tendencias de concentración en grandes ciudades y dispersión en zonas rurales. Las proyecciones realizadas en aquellos tiempos marcaron las bases de una política de Estado encaminada a reducir la mortalidad y el ritmo de crecimiento, y a reorientar las migraciones internas y externas. El éxito de esta política es la llamada transición demográfica experimentada en los pasados decenios: actualmente las mujeres tienen un promedio de 2.1 hijos/as, la mortalidad infantil es de 13.1 por cada mil nacimientos y la esperanza de vida es de 75.1 años, en promedio. En la distribución territorial las tendencias siguieron, pero hoy cobra importancia el desplazamiento interno forzado, salir del hogar originario por violencia, por catástrofes, por precariedad, es un fenómeno que se está documentando y plantea retos de movilidad.

La fecundidad de las adolescentes descendió a la mitad en 50 años, hoy nacen 69 niños/as de madres menores de 19 años (mil cada día), pero de los 90 para acá, se dobló la tasa de 1.15 a 2.28 nacimientos por cada mil de niñas madres menores de 14 años (como 34 cada día). Pero el corte de niñas de 12 a 14 años muestra una tasa de 3.77 nacimientos por cada mil niñas. Es crucial fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población, las brechas en su ejercicio reproduce las desigualdades económicas, sociales y de género. Hoy la vida coital arranca en la adolescencia, la mitad de las jóvenes adultas la vivieron a los 17.5 años, 60.4 por ciento recurrió a un anticonceptivo en esa primera vez, pero no se utilizan siempre. Es de llamar la atención que 16 por ciento de quienes no utilizaron un anticonceptivo en esa ocasión, señalan sque querían embarazarse, se trata de chicas que no tienen mayores aspiraciones escolares y que asumen la maternidad temprana como una inercia familiar, sin mayores cuestionamientos. Desde el año 2000 la educación sexual y los servicios de salud reproductiva amigables para adolescentes no han recibido el impulso necesario; en 2015 en que el Ejecutivo arrancó una Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes volvió a visibilizar el tema, volvieron a presentarse spots televisivos dirigidos a la población adolescente y, de hecho, se registra un descenso de siete puntos porcentuales en la tasa de fecundidad adolescente. Pero desafortunadamente no hubo mayores acciones en las instituciones de educación pública ni un compromiso con los medios de comunicación.