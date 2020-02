Recordó que en un debate previo, Pablo Gómez señaló: Y le aclaro al diputado Lixa que la mayoría está de acuerdo con su propuesta, con su reserva en donde menciona justamente el cumplimiento de la condena de la Corte y lo que tenemos que hacer, porque tenemos como plazo antes de que termine el periodo actual de sesiones, y lo haremos .

Ante la cita que el panista hizo de aquella intervención, Pablo Gómez replicó: Vengo aquí a defender la Constitución, solamente a defender la Constitución. La materia de esta controversia no es el sueldo del Presidente de la República, sino el sueldo de los consejeros, excepto tres, que ganan menos de lo que les ordena su propia Junta General. No admiten, porque no están de acuerdo en que el Instituto Nacional Electoral tenga capacidad constitucional para poner sueldos a los integrantes del Consejo General. Esos tres no admiten eso.

Lixa requirió ir al fondo y sostuvo que Pablo Gómez eludió que mientras él sí defiende la Constitución, el diputado de Morena no lo hace con sus propias palabras.