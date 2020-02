La senadora Claudia Ruiz Massieu, ex presidenta del PRI, sostuvo que, como todo servidor público investigado por presunta conducta ilícita, Lozoya debe rendir cuentas ante la justicia. Al preguntarle acerca de la posible responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto, comentó que corresponde a las autoridades abrir las investigaciones correspondientes.

En entrevista colectiva, el ex secretario de Gobernación consideró que el proceso contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) debe apegarse a derecho y llegar hasta sus últimas consecuencias, ya que debe aplicarse todo el peso de la ley si se confirma su responsabilidad.

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, se deslindó de Emilio Lozoya, con quien, aseguró, no tuvo mayor relación ni conocimiento de los ilícitos de los que lo acusan. Resaltó que está dispuesto a acudir a declarar, si la Fiscalía General de la República (FGR) lo cita, debido a que no tiene nada que temer.

Yo me hago responsable de mis actos, de la toma de decisiones en la Secretaría de Gobernación, y siempre he dado la cara. No tengo ningún temor. Yo tenía que ver con la gobernabilidad del país, no con temas económicos o con Pemex.

En todo momento se deslindó del ex director de Pemex. Creo que siendo yo secretario de Gobernación platiqué con él dos veces y por supuesto me lo encontraba en muchas ocasiones en reuniones del gabinete, pero nunca tenía un acuerdo directo respecto de su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área .

–¿Tuvo conocimiento de los delitos que le imputan a Lozoya?

–No. Lo digo con toda transparencia y con toda seriedad, nunca, absolutamente nunca. Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya.

Agregó que el entonces presidente Enrique Peña tampoco le comunicó por qué se dio la polémica salida de Lozoya de la dirección de Pemex.