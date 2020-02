Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Tras expresar su confianza en que las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) conduzcan a la extradición de Emilio Lozoya Austin de España, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay consigna pero tampoco complicidad. Destacó que no habrá impunidad, pero no podemos hacer juicios sumarios, linchamientos. Es explicar cómo son las cosas .

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que las pesquisas involucren al ex presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador sostuvo: “No podríamos en el Ejecutivo decir: ‘esto sí, esto no’ o ‘en esta investigación quédate –como era antes– sólo con los más desacreditados o los que no tienen tanta influencia o a las que se pueden convertir en chivos expiatorios y queda hasta ahí’. Eso no lo vamos a hacer, no sería justo ni democrático”.

Sin embargo, ratificó su visión de lo inconveniente que resultaría enjuiciar a un ex presidente: Mi postura es que el Ejecutivo no persiga , aunque reiteró la opción de realizar una consulta con el fin de que los ciudadanos decidan si se procede contra algún ex presidente, cuando menos de Salinas para acá. Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto . Si de la consulta se desprende que se enjuicie a alguno yo estaría en contra, porque no creo que le convenga al país, pero respetaría la decisión de la gente .