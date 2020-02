E

n la entrega anterior (7/02/20) esbocé mi propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) sobre derechos humanos que he venido concibiendo. Hoy doy un paso más hacia su concreción, pero cambio su espíritu. Empecé pensando en una reforma que fuese políticamente viable hoy, pero en el camino me he convencido que el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus partidos aliados, y con unos partidos de oposición que no quieren, o no saben, funcionar como tales, aprobará la reforma al 4º constitucional que ha planteado AMLO, a pesar de todos los defectos que tiene (y que analicé en las entregas del 6 y 13 de diciembre de 2019), por lo cual abandono la restricción de la viabilidad política y busco proponer una reforma a tono con lo más avanzado en materia de derechos humanos y de la naturaleza. No abordo hoy la redacción de los textos. Me limito a considerar su contenido básico. El primer paso es acortar el Título Primero (T1º) de la Constitución a los artículos 1 a 24 (ahora incluye hasta el 38), y ponerle nombre: De los derechos de personas, pueblos y comunidades, y de la naturaleza . Para no quitarle a algunos artículos el número asociado a su alto valor simbólico, como el 123, los mantengo como tales en la propuesta, pero el enunciado de derechos que contiene lo reubico en el T1º.

El segundo paso es subdividir el ya recortado T1º en varios capítulos, para distinguir distintos tipos de derechos. Los artículos 1º y 2º conforman el Capítulo I: De las fuentes de los derechos humanos, de las libertades e igualdades básicas, y de los derechos de la naturaleza . En el artículo 1º se añadirá la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, que actualmente está en el artículo 4º. Queda muy bien ubicado en el artículo 1º dado que su último párrafo prohíbe la discriminación de todo tipo (incluso la de género). Propongo además que el texto extienda esta igualdad a las personas LGBTTTIQ. Mi propuesta añade un segundo apartado al artículo 2º (la redacción del existente tendría que cambiarse para alinearlo con los acuerdos de San Andrés Larráinzar), donde se expresarán los derechos de la naturaleza (que requiere redactarse con la colaboración de expertos en el tema). En el decreto de reforma se establecería la obligación del Congreso de formular y aprobar, en el plazo de un año, la ley reglamentaria de los derechos humanos, que sistematizaría los derechos vigentes estipulados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado, que pueden llamarse derechos constitucionales, clasificándolos en derechos universales de las personas o derechos humanos, derechos de los mexicanos, y derechos condicionados a: la nacionalidad y edad (como los de ciudadanía), o a la edad (como el derecho al trabajo) o a la clase social (como los derechos de los trabajadores asalariados) y a otras condiciones. También los clasificaría en derechos civiles, políticos, sociales, ambientales y culturales. Dicha ley también recogería, y sistematizaría, derechos estipulados en leyes secundarias vigentes a nivel nacional. Los derechos políticos están clasificados en la CPEUM como derechos de los ciudadanos (categoría que excluye a los menores de 18 años, a los extranjeros y a los sujetos a procesos criminales que merezcan pena corporal ). Los derechos políticos quedan fuera, por el momento, de mi propuesta.