n su calidad de flamante director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya pronunció su primer discurso ante los trabajadores del consorcio del Estado: mi administración tendrá una tolerancia cero ante cualquier comportamiento fuera del marco legal, ya sea de privados o dentro de esta empresa; Pemex debe ser la más transparente y contar con un sistema real y permanente de rendición de cuentas .

Poco más de siete años después de aquel cínico discurso, y tras destrozar a la ahora empresa productiva del Estado y huir de la justicia mexicana, el mismo Lozoya está preso en España acusado, como cabeza visible, de un cúmulo de casos de corrupción, negocios ilícitos, saqueo y lo que se acumule, en el entendido de que si algo hubo en su administración, aparte de atraco a la nación, fue opacidad y nula rendición de cuentas, siempre protegido por el paraguas de Los Pinos.

Cierto es: Emilio Lozoya es sólo la punta del iceberg de la corrupción peñanietista (a la que se sumó la calderonista, foxista, zedillista, salinista, etcétera, etcétera), pues, como bien lo dice su abogánster Javier Coello: no se mandaba solo (de entrada, estaba el inquilino de Los Pinos y su círculo íntimo, como Luis Videgaray, secretario de Hacienda e integrante del consejo de administración de Pemex).

Entonces, Lozoya no tiene por qué estar solo en la cárcel española. Deberían acompañarlo, en espera de su extradición a México, el propio Enrique Peña Nieto (¡aprovechen!, que está en Madrid) y su pandilla de negocios (a costillas del erario), su círculo íntimo –la mayoría ex funcionarios de su gobierno–, sin olvidar a empresarios, abogados, periodistas ( que dura noticia, Javier ) y conexos.

En la mañanera de ayer el presidente López Obrador recordó su dicho de que no presentaría denuncias en contra de los ex presidentes del país, porque teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado, que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, al régimen de corrupción .