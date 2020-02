Aclaración a nota sobre Pemex

l prestigiado periódico que ustedes conforman publicó ayer una nota firmada por Néstor Jiménez titulada: En seis meses el gremio de Pemex gastó 10 millones en asesorías. A Virgilio Andrade, uno de los contratos con más ganancias .

En dicha nota, se afirma que la empresa Asesoría Librax SC está vinculada con un servidor, así como que asesoro en lo personal al sindicato petrolero en temas de transparencia.

Al respecto, deseo aclarar que ambas informaciones son totalmente falsas: la empresa Asesoría Librax SC no está vinculada conmigo ni tampoco asesoro ni he asesorado al sindicato de Pemex ni en transparencia ni en ningún tema jamás. Por tanto, es falso que el sindicato de Pemex me haya asignado contrato alguno.

Agradezco la atención con la presente aclaración y solicito a usted su publicación para efecto de precisar la información al respecto.

Virgilio Andrade Martínez

Propone paseo cultural en calzada de La Viga

La calzada de La Viga en Ciudad de México –antiguo río, canal de tránsito de poblaciones lacustres hacia Tenochtitlan–, con toda la historia que porta; es hoy una impersonal vía automovilística, como cualquiera en la ciudad. Muchos vecinos allí (me incluyo) ni imaginan el rostro que tuvo como canal de Chalco, Nacional, o de Ixtacalco ; albergando entonces el tráfico fluvial de subsistencias, por medio de acales o canoas campesinas, hacia Jamaica y la Merced.

Habiendo visitado una fototeca particular de Ixtacalco, propongo con base en ello –por existir material más que suficiente–, la fijación a lo largo del Paseo de la Viga , de imágenes antiguas amplificadas, sobre la vida en el ex canal; que a la vez informe y enamore a los habitantes del lugar, sobre la historia del mismo.

Estampas de chalupas, puentes, legumbres, garitas y demás, que pueden amplificarse para exhibición; las hay efectivamente en abundancia, según aprecié.

¿Le interesaría al gobierno instalar esa suerte de paseo cultural, donde las familias (ad)mirando escenas de su pasado alimentaran ¡descubrieran! a la vez, tal identidad local?

No creo que el montaje fuera empresa muy difícil o costosa.

Raúl de la Torre Télleza

Plantea código de ética para publicaciones

Después de leer los justos conceptos del editorial de La Jornada de ayer Feminicidios y responsabilidad mediática, me gustaría agregar lo deprimente que resulta pasar por cualquier puesto de periódicos, al cual también tienen acceso jóvenes y niños, en que se miran expuestos varios de ellos donde parecen ser las noticias de crímenes la nota que vende y entre más sangre se vea, mejor, aparte de los encabezados que compiten ventajosamente con aquellos que hizo famosos la revista Alarma de hace algunos años. Pienso que tales publicaciones poco contribuyen a disminuir la violencia de género y de toda índole que padecemos, sino que al contrario, la exacerban. Pienso que un código de ética no les vendría mal a los que hacen de tales publicaciones su modus vivendi. Ojalá que el gobierno de la Cuarta Transformación se los proporcionara con la finalidad de que la responsabilidad mediática a la que alude el citado editorial fuera asumida en todas sus repercusiones y no soslayada, con la impunidad que en este aspecto sigue siendo el más común de los lugares.