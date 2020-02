Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 14 de febrero de 2020, p. 23

Buenos Aires. El Fondo Monetario Internacional (FMI) rechazó ayer aplicar una reducción sustancial al crédito de 57 mil millones de dólares acordado por el gobierno anterior encabezado por Mauricio Macri, al aducir que nuestros marcos legales y políticos lo impiden , lo que fue rechazado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner, al insistir en que en esa operación hubo violación a las reglas de la entidad financiera.

Desde Washington, el vocero del FMI Gerry Rice rechazó la solicitud de una rebaja formulada hace unos días por Fernández de Kirchner, quien alegó que ese crédito fue ilegal . La capacidad del FMI para restructurar su deuda, posponer los rembolsos y las recompras está limitada por nuestros marcos legales y políticos , sostuvo desde Washington.

En Twitter, Fernández de Kirchner mostró el Convenio Constitutivo del FMI y aseveró: ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital , al añadir que en este caso sólo en 2019 la fuga de capitales de la era Macri llegó a 26 mil 865 millones de dólares, la mitad de la totalidad de la deuda con el organismo, y durante toda su gestión se sacaron del país 88 mil 371 millones, mucho más que todo el préstamo.

De la misma manera el estatuto del FMI señala que este organismo debería pedir al país la aplicación de medidas de control de capitales. No sólo no lo hizo el fondo, sino que Macri no implementó los controles que la oposición le reclamaba hasta poco antes de abandonar el poder tras la derrota electoral de 2019 .

La vicepresidenta concluyó: Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer .