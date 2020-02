Se calcula que la circulación de periódicos en Estados Unidos bajó 8 por ciento en 2018 respecto del año previo a 28.6 millones entre semana. La circulación dominical cayó 9 por ciento a 30.8 millones, de acuerdo con el centro Pew Research Center for Journalism and Media.

El año pasado, el director editorial del The York Times, Dean Baquet, pronosticó la muerte de la mayoría de los periódicos locales en Estados Unidos en cinco años, excepto los que sean comprados por multimillonarios. Tal es el caso de The Washington Post, Los Ángeles Times, The Boston Globe, Minneapolis Star-Tribune y Las Vegas Review-Journal.