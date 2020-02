Al conmemorar el Día Internacional del Condón, organismos gubernamentales y civiles iniciaron campañas con el propósito de promover una sexualidad responsable y saludable con el reparto de kits eróticos y preservativos a fin de fomentar su uso, toda vez que seis de cada 10 personas no los utilizan, según datos de la Aids Healthcare Foundation.

La directora de AHF México, Nicole Finkelstein, expuso que muchas personas no usan preservativo porque sienten pena, por ejemplo, en el caso de las mujeres, al proponer a sus parejas que lo utilicen; pero también porque hay quienes dicen que no se siente lo mismo, por el costo o porque muchos no saben cómo usarlo.

Por ello, agregó, es necesario acercar el condón a las personas, explicarles cómo se usa, quitar el tabú y hablarlo como cualquier tema. Se requiere quitarle el miedo a lo desconocido, informar y empoderar a la población dándole el insumo .

En conferencia de prensa, Agustin López González, director de Prevención y Participación Social en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), resaltó que uno de los retos que enfrentan es incrementar en las mujeres el uso del preservativo, dado que reportan niveles más bajos que los hombres. Todas tendrían que poder negociar, arreglar su disfrute, su placer, su relación de pareja con una medida preventiva , dijo.

AHF México indicó que hay 1.7 millones de nuevas infecciones por VIH al año y más de un millón de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual curables todos los días, según ONUSida y la Organización Mundial de la Salud, respectivamente.