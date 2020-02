Ulrich Richter, abogado y especialista en derecho a la información, destacó que el tema de las fake news no sólo atañe a los periodistas, sino también a los abogados porque en un futuro tendrán que abordar cómo se debe proteger el derecho a la información y la veracidad, pero también atender los casos de daño moral que pueden ocasionar las noticias falsas .

Apreza destacó que la producción de información falsa no tiene el amparo del artículo 6 constitucional, en cuanto a la libertad de expresión, porque lo que plantea la Carta Magna es la protección de la información veraz, que no es igual a verdad, pero que sí nos obliga, no sólo a los periodistas profesionales, sino a la ciudadanía, a contrastar la información con fuentes objetivas, porque si no lo hacemos nos convertimos en el canal para difundir desinformación o noticias falsas .