arios intelectuales vinculados a Morena se pronunciaron en torno a lo que percibieron como desviaciones del partido en el gobierno y que suponían una ruta antidemocrática: ausencia de debate, de difusión y expresión pública de los grandes problemas locales y nacionales, así como una organización parecida a la de los partidos tradicionales.

En esa ruta, dice Armando Bartra, no hay que buscar culpables. Tiene razón, pero no se puede dejar de señalar responsables: su dirigencia, en primer lugar (se supone que fue elegida para dirigir a Morena hacia otros fines y con otros medios a los empleados por quienes fueron desplazados, menguada ya su legitimidad, por la mayoría en Morena). Pero no quedan excluidos de esa responsabilidad los propios funcionarios y quienes desempeñan cargos de representación popular. Responsables son, también, los órganos de dirección intermedios y, al final pero no menos, la base partidaria de Morena.

En una mesa organizada por el Centro de Orientación Política 5 de Febrero, (COCF), organización derivada del Centro de Orientación Sindical 5 de Febrero integrada por obreros de lo que fue la Fundidora Monterrey, participamos varios miembros de antiguas y de la actual militancia partidaria. Jesús Ibarra se refirió a los cambios sociales que están teniendo lugar en los protagonistas de la base productiva ligados a los avances tecnológicos, y las modificaciones sistémicas a que pueden dar lugar. Algo parecido a lo que ocurrió como efecto de la revolución industrial en los siglos XIX y XX. Y aquello en lo que pueden desembocar: un nuevo modo de producción y de relaciones sociales. Mientras esto exponía el físico matemático, yo pensaba en los avances electorales y en el discurso socialista que acompañan la campaña del demócrata de izquierda Bernie Sanders en Estados Unidos.