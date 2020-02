Jéssica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2020, p. 14

Especialistas en el tema de los estupefacientes consideraron que 100 años son suficientes para darnos cuenta que la prohibición de las drogas es una de las políticas públicas más fallidas de la historia .

Afirmaron que no cumplió ninguno de sus objetivos expresos: No ha protegido la salud de los consumidores, no ha disminuido la disponibilidad de sustancias ilícitas ni la criminalidad .

En el taller Legalización de la Cannabis: el estado del debate, efectuado en el World Trade Center, Jorge Javier Romero, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recordó que en marzo de 1920 se publicó el decreto que prohibió la producción y el comercio de la hoja de coca, el opio y la mariguana en México.

Esta política se ha endurecido con los años y una de las principales víctimas han sido los campesinos que cultivan la planta bajo el control del crimen organizado, por lo que regularizarla sería un acto de justicia para ellos.

Recordó que la guerra contra las drogas ha dejado más muertos que el consumo de drogas ilegales, y según la última Encuesta Nacional de Adicciones, sólo 6 por ciento de la población mexicana ha probado alguna vez la mariguana y poco más de 1 por ciento la fuma habitualmente. Además, únicamente 9 por ciento es consumidor problemático.