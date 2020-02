Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2020, p. 10

A ocho meses de la instrumentación del plan especial de atención al problema migratorio, el saldo oficial arroja la reducción de 74.5 por ciento de los indocumentados que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos; las peticiones de refugio en México aumentaron 70 por ciento; las deportaciones de centroamericanos desde el país del norte fueron de 179 mil 271 en 2019, y de mexicanos 211 mil 283.

Al presentar el informe, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, desestimó imputaciones sobre uso desmedido de la fuerza por la Guardia Nacional, pues no se registraron personas heridas cuando la caravana de migrantes pretendió ingresar por la fuerza a México en enero ni se han recibido recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Guardia Nacional resistió a la provocación importante de un grupo .

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el saldo del plan deriva de la premisa de atender las causas de la migración y de la buena relación que México tiene con Estados Unidos. No vamos a confrontarnos. Hemos logrado una buena relación. Se van a seguir quedando con las ganas los que quisieran que me arremangara la camisa y me enfrentara, porque esto no es de confrontación. No tengo ningún problema de conciencia porque hemos sabido defender nuestra soberanía nacional .