Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2020, p. 3

La captura del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin tiene un valor extraordinario, ya que este caso debe observarse como un asunto vinculado a toda una estructura de poder.

Lo considero como algo que está vinculado con una forma de abusar del poder y de los bienes de la nación; esto se tiene que entender como parte de un todo , afirmó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista con La Jornada, señaló que ya se está trabajando en la integración de la solicitud formal de detención con fines de extradición y sostuvo que el Ministerio Público Federal (MPF) investiga otros casos importantes de corrupción en la extinta Procuraduría General de la República.

–¿Hay otros casos de corrupción que investigue la FGR comparables con lo qué pasó en Pemex?

–Por supuesto, claro que sí. Algunos ya son o serán referente.

–Un ex titular del MPF dijo que en la PGR la corrupción estaba hasta en la pintura de las paredes...

–Creo que se quedó corto. Afortunadamente, si no, no podríamos hacer el trabajo. Hoy hay gente que nos está ayudando en forma extraordinaria y es que esta labor no la puede uno hacer solo, es impensable, hay agentes del Ministerio Público o funcionarios especializados, peritos y policías que nos ayudan y que sí están funcionando. No es un mundo en el que esté todo mal, si no, no saldría nada de esto.

Durante la entrevista, Gertz Manero señaló que una de las piezas importantes para detener al ex director de Pemex fue la colaboración con otras corporaciones policiales, particularmente la Interpol, con base en las llamadas fichas rojas.

Sin embargo, explicó que antes de que se tuviera el mandamiento judicial y la ficha roja contra Emilio Lozoya, éste ya se había fugado gracias a una filtración . Sin embargo, agregó, por conducto de la Interpol se dio seguimiento a cada una de las acciones y se proporcionó la información que fue surgiendo o que las autoridades mexicanas fueron obteniendo, y así fue como se logró detener a Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, en Alemania.

–¿La búsqueda pasó por Canadá, Estados Unidos, Alemania…

–Todos los países, sobre todo Alemania, por razones familiares, y allí fue donde encontramos a su mamá.

–¿Emilio Lozoya fue detenido en un suburbio de gente con recursos económicos altos?