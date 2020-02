Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2020, p. 2

Madrid. Emilio Lozoya Austin, prófugo de la justicia desde mayo de 2019 por un cúmulo de casos de corrupción, fue detenido ayer alrededor de las 12 de la mañana en la ciudad de Málaga, en una urbanización de lujo donde se refugiaba desde hace varios meses. La Policía Nacional española confirmó a La Jornada su detención y señaló que el rastreo para localizarlo fue un operativo complejo, dado su alto poder adquisitivo y sus lazos internacionales , pero aún así fue localizado a principios de este año en esa urbanización donde residen en su mayoría millonarios de origen ruso, árabe y extranjeros con grandes fortunas.

La detención de Lozoya Austin se registró en Málaga, en plena Costa del Sol y en las proximidades de la urbanización La Zagaleta, donde se refugian o esconden, según sea el caso, multimillonarios de todo el mundo.

De acuerdo con la información recabada por este diario, desde que pasó a ser un prófugo de la justicia, en mayo de 2019, Lozoya habría cruzado varias fronteras hasta llegar a esa colonia de mansiones y campos de golf donde se escondía. La policía española señaló que no salía nunca de la vivienda donde se refugiaba y prácticamente desde su primera identificación, a principios de año, permanecía encerrado.

El operativo para capturarlo precisamente tenía la complejidad de sus movimientos y de que contaba con mucho dinero para escabullirse de la justicia, así como numerosos lazos internacionales que le habrían dado cobijo, de acuerdo con la versión del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de la Policía Judicial española, de la Comisaría Provincial de Málaga y de la propia Fiscalía General de la República de México (FGR).

De hecho, la lujosa urbanización donde se escondía Lozoya, La Zagaleta, tiene un fuerte dispositivo de seguridad dirigido en su mayoría por ex militares de ex repúblicas de Europa del Este y de la propia España. En la villa donde residía tenía acceso a todos los lujos imaginables y por eso tampoco tenía necesidad de salir fuera del recinto vallado. Por eso la policía española tuvo que desarrollar un dispositivo de seguimiento discreto, para lo cual incluso tuvieron que engañar a los responsables de seguridad de la urbanización con el propósito de no levantar sospechas y de que el presunto estafador no se diera a la fuga.