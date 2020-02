N

otoriamente afectado, el abogado de Emilio Lozoya dijo vía telefónica –en el programa de Carmen Aristegui– que solicitará a las autoridades la comparecencia del ex presidente Peña Nieto. Aseguró que estaba informado y autorizó todo cuanto hacia Lozoya. Respecto del curso que tomará la defensa, manifestó que consultaría a la familia. Vale recordar que la madre, Gilda Austin, se encuentra en arresto domiciliario en México, y una hermana, Gilda Lozoya Austin, cuyo paradero se desconoce, es perseguida por la policía internacional. Su esposa, Marielle Helene Eckes, e hijos permanecen en Alemania. Tienen sus cuentas bancarias congeladas.

En el banquillo

Los dos gobiernos que sumados estuvieron en el poder casi un siglo se encuentran en el banquillo de los acusados. El PAN, personificado por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos bajo cargos relacionados con tráfico de drogas y sus nexos con el cártel de Sinaloa. Desde ayer, Lozoya permanece detenido en España por corrupción en la compraventa de una planta chatarra, Agronitrogenados, cuando fungió como director general de Pemex. Ambos ex funcionarios pudieron ser vistos a través de la televisión y las redes con las manos esposadas, uno enfrentando a su juez, el otro siendo conducido a las instalaciones de la policía española. Esto no pudieron verlo los mexicanos en las últimas décadas, pues un partido le cuidaba las espaldas al otro. (Vicente Fox permanece callado desde hace casi un mes, enfrentando su propio laberinto de investigaciones.) El cambio ha sido posible ya que llegó a la Presidencia alguien que se propuso como divisa no más tolerancia a la corrupción y la impunidad . Está pagando un precio. La reacción de los poderosos intereses que está afectado se han volcado contra su gobierno, su persona, inclusive su familia. Pero lo apoya la gente.

Pintando su raya