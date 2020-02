Ap

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2020, p. 23

Quito. El juicio por corrupción contra Rafael Correa y otras 20 personas fue suspendido ayer debido a que los abogados del ex mandatario impugnaron a los tres jueces que integraban el tribunal de la Corte Nacional de Ecuador. El proceso no podrá continuar mientras no se resuelva el pedido de la defensa. El lunes había empezado el juicio, considerado histórico porque se trata de una elaborada trama de corrupción.