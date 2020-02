Hay muchas interrogantes de parte de los deportistas; quieren información de muchas cosas, cómo se hicieron, y sí nos gustaría saber los criterios de las federaciones, pero sobre todo los deportistas, que son los más vulnerables , aludió Morales, y señaló que los diputados están facultados para solicitar cuentas a los servidores públicos.

Ante la división entre la Conade y el COM en torno a temas de presupuestos, el diputado admitió que existe preocupación; “no podemos ir a olimpiadas si no es mediante el COM y las federaciones; debemos respetar ese mando deportivo y coadyuvar para lograr los propósitos; no podemos dividirnos.