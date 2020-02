La intención es llegar a Juegos Olímpicos con una marca muy superior , afirmó el ex marchista olímpico, sexto en Atlanta 1996, quien tiene clara la perspectiva de la atleta en Tokio: “No descartamos nada, ni ella misma, eso me gusta. Yo espero que estando dentro de las primeras 15 o 10 –y cuando digo eso es que puede ser de uno al 15 o 1 al 10–, creo que es capaz de cualquiera de esas cosas, va a ser un resultado muy positivo.

Campeona juvenil en la Copa Mundial de Caminata y Campeonato Mundial Sub 20 en 2018, Alegna no asistió el año pasado a los Juegos Panamericanos ni al Campeonato Mundial (de mayores) de Doha, debido a una lesión de rodilla que requirió intervención quirúrgica, en junio de 2019.

El entrenador Ignacio Zamudio basa el posible éxito olímpico de Alegna González en no fijarle a su pupila ningún límite, ni hacia arriba ni hacia abajo rumbo a Tokio 2020, pese a que, por su juventud, el mejor rendimiento de la marchista bajacaliforniana de 21 años se proyecta hacia futuros ciclos olímpicos.

Es una chica con talento y sus triunfos son consecuencia de su constancia; ahora empieza su proceso hacia la madurez con más cargas de trabajo para que su talento se vea mejor , apuntó Zamudio.

Y al hablar de la principal virtud de su pupila, no lo dudó: Su cierre; es algo que trabajamos desde que comenzó. Hoy puede presumir que su cierre en la vuelta de dos kilómetros es más fuerte que el de la subcampeona olímpica Guadalupe González , consideró sobre la marchista que se proclamó campeona mundial sub 20 en los 10 kilómetros de Finlandia 2018 con una demostración de poderío en los 2 últimos kilómetros en los que vino desde atrás para relegar a la turca Meryyem Bermez y a la ecuatoriana Glenda Morejón. Alegna se erigió como la natural sucesora de Lupita González, cuyo retorno a la competencia se ve complicado. Sin embargo, Zamudio ha sido cuidadoso en no acelerar el desarrollo.

En tanto, el medallista olímpico Joel Sánchez, analista técnico de marcha en la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte, destacó que Alegna tiene todas las facultades para ganar una medalla, que ya no es una niña , y recordó que Carlos Mercenario fue campeón mundial de categoría mayor a los 19, pero lo mejor de Alegna, es que tiene actitud .