Sandra Hernández García y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de febrero de 2020, p. 29

El coronavirus o Covid-19 no tiene lógica de epidemia en el país ni en la ciudad, incluso el sarampión es más contagioso, afirmó Oliva López Arellano, secretaria de Salud local.

En una mesa de trabajo que sostuvo con diputados locales, la funcionaria dijo que no hay ningún caso confirmado de Covid-19 en la capital del país; sin embargo, las autoridades implementan protocolos de seguridad y vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Por la letalidad que tiene, por como se ha expandido en el mundo y su capacidad de contagio, no es tan contagioso. Por ejemplo, una persona con sarampión contagia entre 12 a 18 personas: ‘es contagiosísimo’. Y éste (coronavirus) no es tan contagioso, pero de todos modos hay que estar alerta, y por el comportamiento de la epidemia creemos que no hay problema”.

Dio a conocer que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDre) realizó capacitaciones al personal de los laboratorios estatales de salud pública a fin de que las entidades puedan realizar sus propias pruebas para descartar casos sospechosos de Covid-19.

Al momento, la Ciudad de México tiene listas 200 pruebas para aplicar en caso necesario.

La secretaria de Salud llamó a la población a aplicar medidas preventivas como lavarse las manos frecuentemente, utilizar gel antibacterial, no saludar de beso y estornudar cubriéndose con el antebrazo.