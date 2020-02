E

n mi historial de vida tengo varios ingresos al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Ha sido mi experiencia más cercana del infierno. Durante un trimestre visité a un amigo que debió seguir su proceso judicial encarcelado por un sistema que, de entrada, le dio trato de culpable. Pude conocer los mecanismos de castigo, control, extorsión y toda clase de abusos sufridos por los internos. También vi de lejos los privilegios de quienes tienen para pagar tratos diferenciados a los que padece el resto de la población.

En los últimos días de enero se fugaron tres internos del Reclusorio Sur, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa y que serían extraditados a Estados Unidos. Autoridades penitenciarias y del gobierno capitalino debieron reconocer que los fugados tuvieron cómplices entre los guardianes de la cárcel, lo que explica la facilidad con la cual evadieron las instalaciones. El asunto debe clarificarse plenamente, de tal forma que sean exhibidos el entramado y los responsables que se prestaron para ser el canal de la evasión del trío delictivo.

La gran mayoría de los habitantes del Reclusorio Sur, y otros semejantes en el país, no cuenta con recursos para comprar trato preferencial por parte de custodios y directivos del centro carcelario. Su camino al infierno comienza desde que un juez, al que casi nunca ven, determina que el señalado de cometer un delito debe ingresar preventivamente a la cárcel, no podrá seguir el proceso en libertad y lo que sigue es enfrentarse a la lentitud y cruenta severidad del sistema judicial que los trata, sin haber demostrado serlo, como delincuentes.

En el caso que me llevó a ingresar un buen número de veces al Reclusorio Sur, el amigo al que visitaba tuvo el infortunio de ser acusado falsamente por una persona prepotente que se deleitaba, con perversidad, en sobajar a un sencillo trabajador. Un día me avisaron que Áxel (no es su verdadero nombre) estaba detenido y lo iban a presentar ante el Ministerio Público. Acompañado de otros amigos comunes de Áxel y míos fuimos con el fin de conocer la causa de su detención. Mediante un mensajero, nos comunicaron que para evitar que Áxel fuera recluido los ministeriales estaban dispuestos a facilitar el asunto vía un generoso donativo. Los familiares de Áxel carecían de la suma solicitada y el círculo de amigos decidió contratar a un abogado que durante todo el proceso cumplió honradamente con el trabajo de evidenciar la inocencia de la víctima del abusivo acusador y acosador.