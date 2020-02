Otros críticos permanentes se han enfocado en temas económicos, prioritariamente financieros. Dos de ellos, Luis Rubio y Carlos Elizondo Mayer-Serra para cimentar sus análisis presumen los múltiples equívocos del Presidente. Uno, porque su narrativa inhibe la inversión y, por tanto, entorpece el crecimiento. Y, también, de sus inválidos proyectos de gran aliento o la dramática cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ignoran, hasta con ­de­leite, la marcada cadena descendente (desde 2010) de formación de capital que se viene manifestando (Inegi) y que condiciona el mediocre crecimiento resultante. También soslayan el decrecimiento industrial de nuestro vecino que es, bien se sabe, trampolín de exportaciones. Todo lo atribuye Mayer-Serra al nulo aliento a los ­instintos animales de los inversionistas, pues Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los nulifica. Como si la tasa de rendimiento al capital no fuera una decisión cupular e ideológica de los banqueros centrales. El menosprecio y condena instantánea de los varios programas, ya en marcha acelerada y prometedora, como la nueva refinería o el aeropuerto Felipe Ángeles. Dos asuntos medulares que, para el crítico terminal, inhiben, por fallidos, la confianza empresarial.

El otro, Rubio, porque no dimensiona el cambio que se observa, no sólo en México sino en el mundo contra el modelo concentrador. Hay, asegura, un imperativo de adaptación a las nuevas realidades, pero no las aplica a su análisis. Según esta particular visión, el gobierno no sabe si sus propuestas funcionarán en provecho de los ciudadanos. Cambiar, asegura Rubio, no implica, necesariamente, menos pobreza o mejor vida. Con tal dicotomía niega la validez del cambio transformador propuesto. Lo que sucede es, simplemente, un nuevo acomodo de poderes que no por nuevo es benéfico. Confía en que las muchas reformas es­tructurales pasadas, con las que ha es­tado de acuerdo, verán su utilidad en el próximo futuro y, entonces, se podrá juzgar mejor el fracaso de lo avanzado por AMLO.

Ambos articulistas han pronosticado, una y otra vez, el rotundo fracaso de un gobierno que, según ellos –y otros ­muchos– añora un pasado idílico que no volverá. Incierta postura que poco tiene de realidad y mucho de apego al credo de la continuidad neoliberal.