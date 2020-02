Todas estas lógicas se enfrentan, sin embargo, a un momento diferente. El momento en el que ellas ya no quieren esperar ; en el que las jóvenes universitarias, entre ellas las más jóvenes de los CCH y preparatorias, se han entrenado , sí, pero en la indignación, en las marchas, en las calles y en los grupos de autodefensa, en el cuidado mutuo (la policía no me cuida, a mí me cuidan mis amigas), en el acuerpamiento que les hace seguir diciendo #Ni una menos, #Vivas nos queremos, y en la solidaridad. Si la UNAM en su conjunto y sus directivos en lo particular, no son capaces de mirar más allá de las narrativas sobre los líderes, los grupos y las manos atrás del movimiento, no estarán en condiciones de responder a este momento del reclamo feminista. Como tampoco lo está el país.

Y nuestro castigo es la violencia que no ves

*Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM