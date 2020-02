La dirigencia de Morena abrió la puerta a quienes quieran ser candidatos en las elecciones del presente año en Hidalgo (para renovar ayuntamientos) y Coahuila (para renovar el Congreso local) a ex militantes de otros partidos, incluido el PRI. La secretaria general en funciones de presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que los estatutos del partido permiten candidatos externos y todos son bienvenidos, siempre y cuando compartan los principios morenistas.

Cuestionada sobre las aspiraciones de Canek Vázquez para convertirse en candidato de Morena a la alcaldía de Pachuca, Polevnsky reconoció que conoce al ex priísta, quien además fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Juvenil Revolucionario y colaborador de Manlio Fabio Beltrones.

Afirmó que Vázquez se pasó a Morena junto con otras siete personas y de que sabe hacer política, sabe hacer política; de que seguramente le tendrán miedo quien quiera ser su contrincante, no me cabe la menor duda; de que le quisieron armar un numerito, también. Pero yo no voy a proponer candidatos .