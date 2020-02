Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de febrero de 2020, p. 12

Para regular el outsourcing se requiere poner normas claras y ejercer mayor fiscalización de las empresas para sancionar a quienes recurran a irregularidades, indicó Héctor Márquez Pitol, director de relaciones institucionales de Manpower Group.

Al ser uno de los participantes en el Parlamento abierto que se desarrollará hoy en el Senado sobre el tema, anunció que esta firma, enfocada en la colocación de personal para empresas por medio de la subcontratación, propondrá que se elaboren campañas para que los trabajadores conozcan sus derechos y puedan optar por no acudir a aquellas con prácticas abusivas.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, basadas en estadísticas del Inegi, en el país hay 5 millones de empleados bajo esa modalidad.