Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de febrero de 2020, p. 9

La conformación de una comisión de investigación independiente para los casos de pederastia clerical, como lo propusieron los senadores de Morena Martha Lucía Micher y Germán Martínez Cázares, es lo que se requiere para combatir los abusos sexuales en las Iglesias, coincidieron especialistas.

Jesús Romero Colín, víctima del ex sacerdote católico Carlos López Valdés, señaló que actualmente no existe un organismo institucional que acompañe las denuncias de las víctimas, aunque esto es fundamental. Puede haber leyes para combatir la pederastia clerical pero el problema es que las instituciones las cumplan. La Iglesia bien sabemos que tienen la fama de no hacerlo hasta que entran los medios de comunicación y hay una presión legal .

También reconoció que en la Cámara de Diputados se aprobara –el jueves pasado– hacer imprescriptible el ejercicio de la acción penal a quien cometa el delito de pederastia, ya que ha sido un obstáculo para que las víctimas denuncien. Muchas personas no han querido denunciar porque dicen que legalmente no alcanzarán nada, no tienen otra instancia ni posibilidad que los ayude a sentirse un poco resarcido respecto de lo que les sucedió , indicó.

Al respecto, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda, también celebró lo aprobado por los diputados, lo anterior luego de que en enero pasado la jerarquía católica de igual manera pidió a las autoridades levantar la prescripción del delito para que los agresores puedan ser juzgados sin importar cuándo sucedieron los abusos.