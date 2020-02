Expuso que no tiene ningún sentido guardar en el bolsillo del gobierno 4 mil millones de pesos para una rifa que busca conseguir 2 mil millones para medicamentos. Si ya se tiene el dinero, lo más lógico es comprar ahora las medicinas y el equipo, no guardarlo; a menos, claro, que todo sea propaganda y no haya ni un peso de los 4 mil millones que dicen , apuntó.

Por su lado, el PRD explicó que su denuncia es contra Arturo Herrera Gutiérrez y Thalía Concepción Lagunas Aragón, titular y oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, entre otros, por el perjuicio a los derechohabientes y no haber hechos las compras consolidadas en el tiempo establecido.