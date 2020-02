Viendo que ya me veía bastante cansado –la edad, qué quieren– los talleristas decidieron que que ellos viajarían, ya no yo; primero a mi estudio en la Ciudad de México (vienen de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y ocasionalmente otros estados, Guanajuato, por ejemplo) y actualmente a un lugar de Ciudad Nezahualcóyotl a donde luego del temblor del 17 fueron a dar mis libros y mis discos.

Veinticinco años de un taller que ahora se denomina Itinerante Sábados Primeros y casi exclusivamente atiende escritura de creación, más poesía que otra, esa otra abordada con el mismo cuidado, no sé si decir esmero.

En general he trabajado sobre todo con poetas y músicos, mas asimismo con narradores y bailarines, fotógrafos y periodistas, antropólogos y sicólogos, histriones, entre ellos un mimo… Vaya, hasta en Iztapalapa alguna vez con actores de la Pasión. Pero dejémoslo ahí.

s una sensación extraña, y lo es porque no extraña, pero hace pensar. Veinticinco años de un taller, en sus inicios de Sensibilización a la Creatividad, fundado en la BUAP. Si exceptuamos dos meses debido a que el coordinador, yo mismo, iría a radicar a Texas como profesor, lo que no ocurrió, no ha dejado de sesionar, y aunque cambios ha habido, no son tantos como podría pensarse. En tanto grupo, o colectivo, se ha mantenido a pesar de los adioses, algunos tristemente por fallecimiento.

Diez años di taller en Monterrey; 15 o muchos más, según se contabilice, he dado en Guadalajara, y qué decir de la CDMX. Un continuum de un cuarto de siglo es la primera vez (última, a no dudar) que me acontece.

Cierto, todos mis talleres son uno solo, y si bien empecé hará medio siglo, fue a partir del 86 que lo he hecho sin pausas –o tan menores que no llegan a cesuras. En esos 35 años, a no ser por razones de salud, si suspendí esa actividad en total un mes, es o sería mucho.

Disculparán el tema de hoy, pero es asunto que de otro modo pienso pasaría, quizá como debiera ser, desapercibido. Me obligo a señalar ante mí mismo el término de un ciclo, su conclusión quizá lograda, y –cómo no– manifestar mis agradecimientos.