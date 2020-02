No debería causar mayor sorpresa lo dicho ayer por la citada dirigente partidista, pues resulta de absoluta congruencia con la conducta desarrollada durante la elección definitoria de 2018 y en los procesos electorales subsecuentes: Polevnsky ha sido un eficaz puente para la incorporación de personajes de historiales distantes o abiertamente adversos a los postulados programáticos de Morena, siempre dispuesta al pragmatismo extremo, particularmente si los políticos a reivindicar (priístas y perredistas, sobre todo) estuviesen dispuestos a sufragar sus gastos de campaña y a hacer crecer electoralmente al partido obradorista en sus respectivas áreas de influencia caciquil o corrupta. La pregunta de fondo siempre ha consistido en saber si esas acciones extremas han constituido decisiones individuales de Yeidckol o son simples ejecutorias de decisiones superiores muy prácticas.

ostenida por alfileres que sugieren las más disímbolas hechuras (¿Palacio Nacional juega, por lo pronto, a dos cartas?), Yeidckol Polevnsky ha confirmado abiertamente el proceso de empriización del partido que preside y que hoy ejerce el poder no sólo en el Ejecutivo federal (se habla de empriización a remedo de la empanización de la que suele hablarse para atribuir a algo una carga fuerte relacionada con el PAN, el Partido Acción Nacional).

Ese reconocimiento público de una fase del proceso denominado PRI-Mor tuvo dedicatorias en Hidalgo, donde Polevnsky retomó su ya expresada querencia hacia el grupo encabezado por Manlio Fabio Beltrones: Canek Vázquez, quien fue secretario particular y secretario adjunto de la presidencia del PRI cuando lo presidió el sonorense, podría ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Pachuca, al igual que en Mineral de la Reforma lo podría ser Israel Soto Félix, un ex secretario particular del actual gobernador priísta, Omar Fayad, especializado en hacer caravanas al actual Presidente de la República. Faltaría saber si en Coahuila la estratega Polevnsky unirá fuerzas a alguno de los Moreira, Humberto o Rubén, peleados entre ellos, pero practicantes de similares políticas.

Lo que está reconociendo Yeidckol con estas maniobras es la vigencia y fuerza del proceso que permitió una transición electoral tersa ( mapachismo suprimido a última hora), protección u olvido judicial respecto al peñismo en general (sólo Rosario Robles en la cárcel, por razones políticas añejas, además de las evidencias delictivas a su paso por el gabinete enriquista), acompasamiento de gobernadores del tricolor a las políticas obradoristas y el significativo apocamiento del líder nacional tricolor, Alejandro Moreno.

Y, mientras Alfonso Ramírez Cuéllar y el segmento morenista que lo reconoce como presidente reaccionan ante el embate de Polevnsky, ¡hasta mañana, con Carlos Slim convertido en provechoso heraldo de los presuntos buenos resultados económicos de la llamada 4T!

