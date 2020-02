Ya no es común ver calidad y coraje en el boxeo actual , piensa el Travieso como una explicación sobre la gran expectativa que han generado; “son contados los que salen dispuestos a morir en el ring, la mayoría escoge rivales y busca peleas a modo; eso la gente lo nota y por eso recuerda a boxeadores como Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Barrera o yo, porque salíamos a dejar todo”.

No lo esperábamos, es verdad , cuenta Arce; pero la gente no olvida a los peleadores que se entregaron sinceramente y dieron todo en el cuadrilátero .

Voy a dejar claro porque aunque Chávez sea mi ídolo, yo también soy grande y un guerrero , afirma; yo gané cuatro campeonatos en distintas divisiones, no los compré en Tepito ni me los regalaron, eso habla de una carrera comprometida y llena de valor .

Arce entrena como en sus mejores años para ofrecer un primer asalto en el que piensa poner en aprietos a Chávez. Los episodios restantes bajará la intensidad para que el ídolo popular pueda lucir su aún vistoso boxeo.

No voy a robarle reflectores, jamás , asegura; primero, porque lo respeto y admiro como a una leyenda viva y, segundo, porque es su noche y la gente quiere verlo .

Arce tiene, además, otro motivo para recordar al público quién era en sus años en activo, como un gladiador que podía terminar ensangrentado y con la nariz rota, pero orgulloso del combate ofrecido. Hace unos días, un par de periodistas veteranos publicaron sus respectivas listas de quiénes eran los peleadores históricos en México. Chávez, hasta arriba de ambas clasificaciones; el Travieso también aparece, pero por debajo de colegas que considera insustanciales.