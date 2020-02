Carlos Paul

La infidelidad y el adulterio son temas que deberíamos desmitificar y tratar con más naturalidad, pues suceden más de lo que se admite. En México la sociedad es profundamente hipócrita, considera Beatriz Rivas, coautora con Federico Trager de la novela Amores adúlteros, la historia completa.

Publicada por Alfaguara, esa obra reúne en un solo libro la historia de Él y Ella, personajes de dos tramas anteriores: Amores adúlteros y Amores adúlteros… el final, en las que se narran con erotismo, humor e ironía, una infidelidad apasionada, un enamoramiento que podría ser un encuentro a destiempo (La Jornada, 10/2/12).

En entrevista, Beatriz Rivas apunta que la infidelidad y el adulterio ‘‘suceden mucho más de lo que quisiéramos. Están ahí, a cada rato, pero decidimos ignorarlos. O comentarlos como tema de ‘café’ para chismear o criticar. Pasa más de lo que se admite y deberíamos hacerle más caso. Dejarlo de ver como si sólo les pasara a los demás; darnos cuenta de que es mucho más cercano de lo que queremos reconocer”.

El asunto, añade la escritora, ‘‘lo hemos convertido en algo infinitamente más grave. Estoy convencida de que a veces, incluso, puede ayudar a un matrimonio. Damos demasiada importancia a la fidelidad, cuando la historia y la vida de todos los días nos demuestran que la monogamia no es la solución perfecta y, en muchos casos, es una utopía”.

Son muchos los lectores, considera, ‘‘que se reflejan en estas páginas, ya sea porque alguna vez tuvieron un amante, porque ahora mismo tienen un amor prohibido o porque desearían vivir un amor así, tan poderoso como el de los protagonistas”.

En esa historia en la que ‘‘ambos tienen una buena relación matrimonial, así que no buscan excusas. Ella no tiene un marido abusivo o misógino. Él no tiene una mujer fría o insoportable. En realidad, ambos simplemente se enamoran, porque sus matrimonios, aunque amorosos, son eso: matrimonios que han caído en la cotidianidad”.