Hay algo en los libros del escritor israelí Etgar Keret que no dejan que las historias se olviden: sus cuentos cortos permanecen dando vueltas varios días después de haberlos leído. Quizá es por el humor negro con el que están escritos, o porque parece que en ellos no pasa nada cuando en realidad pasa todo. O es quizá por lo que la lectura y la escritura significan para él; entrenar el músculo más débil del ser humano: la empatía.

‘‘Siempre digo a mis alumnos, la definición de una buena historia es que necesita ser más inteligente que la persona que la está escribiendo. Si eres más inteligente que la historia, estás ensamblando un mueble de Ikea. Tienes que contar historias que te enseñen algo acerca de ti mismo.

‘‘Hay algo para mí en escribir que me sirve para entender mis emociones; muchas de estas historias tienen que ver con al ansiedad, pero si me preguntas te diré que no soy una persona ansiosa. Creo que soy una persona ansiosa que suprime su ansiedad y sólo cuando escribo hablo de esos miedos, pasiones, es como mi sicoterapia. A los lectores les pasa lo mismo: son capaces de entender sus sentimientos y ponerles un nombre. Escribir es tomar todas esas cosas oscuras que sentimos muy fuertemente pero no podemos explicar y tratar de darles un nombre.”

La literatura tiene dos funciones: una como escritor y otra para el lector. ‘‘Como escritor creo que la literatura es la esfera de la honestidad. En la vida mentimos todo el tiempo, pero cuando escribes tienes que decir la verdad. Creo que para mí hay algo en escribir que se parece mucho a una confesión católica: no está permitido mentir y estás protegido, puedes decir todo.

‘‘Pero hay algo en escribir que es más general y que es la verdad para escritores y lectores: es como ir al gym a entrenar, aunque en este caso la literatura entrena el músculo más débil en el cuerpo humano que es el músculo de la empatía. La mejor forma de ser mejores es leer libros y escribirlos porque te ayuda a entender la experiencia del otro. Hay que ser curiosos acerca de todo. Tenemos que serlo.”

La penúltima vez... será presentado hoy a las 19:30 horas en General Prim 12, colonia Juárez; participan el autor y el escritor José Gordon. Habrá lectura dramatizada de Marina de Tavira y Pedro de Tavira.