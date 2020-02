Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de febrero de 2020, p. 29

Para el jefe de la policía capitalina, Omar Hamid García Harfuch, los uniformados que no supieron entregar el informe policial homologado (IPH) en el expediente que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante una juez federal en contra de Óscar Andrés Flores Ramírez, El Lunares, son héroes; además de que el caso no se cayó , a pesar de que quien es considerado como uno de los presuntos líderes del grupo criminal la Unión Tepito fue liberado y no vinculado a proceso por los delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

García Harfuch dijo que El Lunares está detenido en el Reclusorio Norte –por el delito de secuestro exprés agravado en el ámbito local– y refrendó que a pesar de los errores del IPH, tendrán un gran reconocimiento por la acción heroica que realizaron los compañeros al detener a esta persona .

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, rechazó que los uniformados que cometieron las fallas en el llenado del informe sean investigados: De ninguna manera fueron reconocidos y tendrán un mérito por esta acción tan relevante que realizaron , pero expresó que de ninguna manera estamos evadiendo la responsabilidad .