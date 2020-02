Afp

Periódico La Jornada

Martes 11 de febrero de 2020, p. 32

Londres. Jack Convery se dirige decidido a Coco di Mama, restaurante italiano en Londres. Este empleado de una empresa tecnológica va a buscar la comida que pidió con sólo unos clics mediante una aplicación que vende artículos restantes de cientos de establecimientos.

Karma, Olio, Too Good to Go o Food Cowboy. Las aplicaciones para combatir el desperdicio de alimentos, una de las principales causas de emisiones de (dióxido de carbono) CO2, están creando tendencia en el Reino Unido.

Si puedo hacer algo por el medio ambiente y mi bolsillo al mismo tiempo es una situación en la que todos salimos ganando , dice Convery, de 27 años, antes de recoger su plato en el mostrador, envuelto en papel.

También para los restauradores es una buena operación. Cuando donas comida no vendida a la caridad es genial, pero con Karma recuperas algo de dinero. No cubre totalmente el costo de las comidas, pero es algo , dice Sarah McCraight, de Coco di Mama.

A medida que crece la conciencia sobre la emergencia climática, aplicaciones como la sueca Karma, creada en 2016, son cada vez más populares. La marca afirma tener un millón de usuarios en su país de origen, en el Reino Unido y en Francia.