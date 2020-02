Rivas dijo que les explicaron que hay un problema en las revisión de los medicamentos que se compraron de importación y Cofepris no los ha liberado porque aún les está haciendo pruebas. También nos informaron que hacen falta 27 claves de medicamentos oncológicos y que están en proceso de adquisición. Les estamos dando el voto de confianza. Confiamos en la pa-labra del subsecretario, no en la institución, porque ya nos han engañado muchas veces .

Detalló que se trata de eliminar eslabones de burocracia, es un tema no sólo de empatía con los papás que tienen hijos enfermos de cáncer; desafortunadamente también es un asunto de intermediarios, había personas que buscaban una comisión extra y hoy hay que romper con esos eslabones para que lleguen medicamentos de mejor calidad y se garantice su existencia a futuro.

En conferencia de prensa nocturna, el subsecretario de Gobierno dio a conocer que en el Centro Médico del IMSS hay 8 mil niños enfermos de cáncer, sólo en ese hospital. Se tiene suficiencia de medicamentos, pero puede haber un desabasto de uno o dos días, la intención es que no lo haya. No hay riesgo de desabasto, existen en las farmacias, pero se trabaja para que no ha-ya escasez .

Los padres dieron una conferencia ayer por la tarde y luego caminaron del Monumento a la Revolución a Gobernación, donde los recibieron el subsecretario Peralta; Fausto Razo, titular de la Unidad de Gobierno, y Alejandro Calderón, del Insabi.