Sobre las demandas emitidas en los paros en distintos planteles referentes a emprender acciones para erradicar el acoso a las estudiantes en distintos planteles, el Presidente expresó: yo siento que son justas las demandas de las mujeres que quieren más protección, más apoyo, ser tomadas en cuenta para que no haya violaciones, estos agravios deleznables. Eso no tiene discusión, es una causa justa .

No obstante, agregó que hay grupos que usan dicha causa y no buscan una solución a las demandas, sino que están porque quieren generar conflicto, son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda .

Dichos grupos, aseguró, le apostaron a administrar el conflicto por muchos años, y criticó que hay sectores de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que no vieron nada durante el periodo neoliberal, y no visibilizaron el problema. En cambio, aseveró que el Estado ya no es violador de los derechos humanos.