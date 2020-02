Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 11 de febrero de 2020, p. 11

Madrid. Este año empezó con la integración de nuevas caravanas de migrantes centroamericanos, y aunque son menos numerosas que en otras ocasiones, tienen entre sus participantes a muchos que ya han sido deportados por México y Estados Unidos en virtud de las recientes medidas adoptadas por ambos países, alertó el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

Los centroamericanos se enfrentan a una elección imposible: huir de nuevo bajo circunstancias peligrosas y arriesgarse a ser secuestrado, víctima de abuso o asesinado en manos de los grupos del crimen organizado o a quedarse en sus países de origen y enfrentarse a la violencia y extrema pobreza , afirmó la directora para Honduras del NRC, Dominika Arseniuk.

De ese país, junto con El Salvador y Guatemala, han partido en lo que va del año dos caravanas de migrantes –de manera específica desde San Pedro Sula, la segunda mayor ciudad–. Muchos de los que formaban parte de la segunda, que salió el 31 de enero, ya habían participado en la primera, pero fueron deportados.

Me devolvieron, pero he decidido volver a ir. Intentaré llegar a Estados Unidos tantas veces como sea necesario porque mi país no es seguro para mí , cuenta Óscar, que ya ha intentado sin éxito cruzar en seis ocasiones desde 2018.