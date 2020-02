Eduardo Murillo

Martes 11 de febrero de 2020, p. 7

Un tribunal colegiado ordenó revisar la sentencia de 112 años de prisión dictada en contra de Jean Succar Kuri, por el delito de pederastia. La decisión no implica que el imputado salga de prisión, sólo que hay interés en que se justifique jurídicamente el aumento de su pena, modificada en julio de 2016.

En esa fecha, a petición del Ministerio Público, la sentencia original de 70 años de prisión fue aumentada al tomarse en cuenta factores agravantes. Es ante esta revisión de su pena que el imputado solicitó un amparo, el cual finalmente le favoreció.

El primer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito enfatizó en el acuerdo respectivo que esta decisión no supone que Succar Kuri abandone la cárcel de Quintana Roo, donde permanece: “la anterior determinación no implica la libertad del ahora quejoso. Sólo resta decir que, atento al principio de non reformatio in peius (no modificar en perjuicio), no podrá incrementar el grado de culpabilidad que estableció –medio– y tampoco imponer una pena que supere la determinada con anterioridad en la resolución que constituye el acto reclamado”.