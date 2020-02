Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 11 de febrero de 2020, p. 5

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) insistió en que no se requiere redefinir el tipo penal de feminicidio, pues el problema en las investigaciones es la falta de perspectiva de género y debida diligencia.

Después de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero –en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador–, resaltó que su propuesta no es eliminar el feminicidio, sino que esté suficientemente claro como para perseguirlo , María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, expuso que el conflicto no está en que no se puedan acreditar las siete razones de género, porque con una que se pruebe basta.